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مقتل شخصين بشتوكة بحادث سقوط شاحنة بعلو 200 متر

2022-03-30 / 9:27 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب شخص ثالث بجروح وكسور خطيرة إستدعت نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يوم أمس الثلاثاء، جراء حادث انقلاب شاحنة بأحد منعرجات الطريق الجبلية الرابطة بين مركز جماعة إمي مقورن ومنطقة تسكدلت بإقليم اشتوكة آيت باها.

وقالت مصادر الجريدة، أن مصالح الدرك والوقاية المدنية ، قد تمكنوا في وقت وجيز من نقل الشخص الثالث المصاب الى المستشفى، بالرغم أن الشاحنة سقطت بمنعرج حوالي 200 متر أسفل الجبل .

وفتحت السلطات بحث في ملابسات الحادث، في الوقت الذي رجحت مصادر الجريدة، بحسب حوادث مماثلة أن يكون فقدان الفرامل سبب مباشر في وقوعها .

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