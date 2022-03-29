فرحة بشوارع العيون بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي

هبة بريس-أشعبان لحبيب

اجتاحت أجواء الفرحة مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، قبل قليل من الآن بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، عقب فوزه الكاسح على الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب الدور الحاسم

وعاينت هبة بريس، مساء اليوم، مئات المشجعين من ساكنة مدينة العيون وهم يحتفلون بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، عقب الفوز المستحق للمنتخب الوطني على منتخب الكونغو ب 4 أهداف مقابل هدف واحد.

وشهد شارع مكة بالمدينة ذاتها، وأحياء مختلفة، فرحة المشجعين من ساكنة مدينة العيون وتجمعات بساحة المشور حيث حاج المئات لذات الساحة معبرين عن فرحتهم بعد فوز منتخب بلادهم.

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