صورة تعبيرية

قتيل وجريح إثر انفجار قنينة غاز بحي التشارك بالبيضاء

2022-03-21 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس

اندلع حريق بالطابق العلوي لأحد المباني السكنية بحي التشارك في الدار البيضاء، وذلك إثر انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، مما خلف قتيلا وجريحا في حالة حرجة.

وأفادت القيادة الجهوية للوقاية المدنية أن النيران شبت بشقة الهالك، الواقعة في الطابق الرابع من هذه البناية، الأحد ، وأن عناصر الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث فور إشعارها.

ويشير المصدر نفسه إلى أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل نهائي، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الجثامين في مستشفى سيدي مومن، كما تم نقل المصاب بحروق بليغة إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقى العلاجات الضرورية.

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