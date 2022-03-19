الداخلية التونسية تلغي لقاء رياضيا استدعيت البوليساريو

هبة بريس - الرباط

قررت وزارة الداخلية التونسية إلغاء بطولة الصداقة العربية والتي كان من المقرر اجراؤها في ال20 من شهر مارس الجاري.

ويأتي الغاء اجراء هذه البطولة الخاصة بأكاديميات كرة القدم، بعد تدخل مسؤولين في وزارة الداخلية التونسية بسبب مشاركة مايسمى بجبهة “البوليساريو” فيها، إلى جانب الجزائر ودول أخرى.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح من قبل السلطات التونسية حول “الموافقة المثيرة للجدل” على مشاركة انفصاليي البوليساريو في حدث رياضي على الأراضي التونسية ، ثمن نشطاء تونسيون قرار الداخلية التونسية بالغاء البطولة .

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