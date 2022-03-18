بسبب “صراع الحياة” …لطيفة أحرار حليقة الرأس

نجلاء مزيان: هبة بريس

استغرب مجموعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، القرار الذي إتخدته الممثلة لطيفة أحرار بشأن حلق شعرها و السبب وراء ذلك.

و في نفس الصدد، كشفت الفنانة المغربية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -كشفت- عن سبب ظهورها حليقة الشعر.

و نشرت أحرار عبر ذات المنصة تدوينة جاءت كالتالي:”دور مارية في فيلم صراع الحياة منين لعبت هاد الدور فكرت ف صديقاتي وكل النساء اللي كتعيش محنة مرض السرطان”

و واصلت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :” واخا تفقدي شعرك ما تفقديش العزيمة باش تعيشي الله يشافي كل مريض “.

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