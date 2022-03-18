بسبب “صراع الحياة” …لطيفة أحرار حليقة الرأس
نجلاء مزيان: هبة بريس
استغرب مجموعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، القرار الذي إتخدته الممثلة لطيفة أحرار بشأن حلق شعرها و السبب وراء ذلك.
و في نفس الصدد، كشفت الفنانة المغربية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -كشفت- عن سبب ظهورها حليقة الشعر.
و نشرت أحرار عبر ذات المنصة تدوينة جاءت كالتالي:”دور مارية في فيلم صراع الحياة منين لعبت هاد الدور فكرت ف صديقاتي وكل النساء اللي كتعيش محنة مرض السرطان”
و واصلت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :” واخا تفقدي شعرك ما تفقديش العزيمة باش تعيشي الله يشافي كل مريض “.
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21 تعليقات
حسنا لا اعلم ما الفائدة من حلق رأسها وكيف يساعد ذلك المرضى وبعد ذلك ستذهب لأحد الكبرييهات من اجل الإحتفال (رغم انني رأيت فيديو لها وهي تستهزء بالقرآن الكريم )🙂