بسبب “صراع الحياة” …لطيفة أحرار حليقة الرأس

2022-03-18 / 4:54 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استغرب مجموعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، القرار الذي إتخدته الممثلة لطيفة أحرار بشأن حلق شعرها و السبب وراء ذلك.

و في نفس الصدد، كشفت الفنانة المغربية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -كشفت- عن سبب ظهورها حليقة الشعر.

و نشرت أحرار عبر ذات المنصة تدوينة جاءت كالتالي:”دور مارية في فيلم صراع الحياة منين لعبت هاد الدور فكرت ف صديقاتي وكل النساء اللي كتعيش محنة مرض السرطان”

و واصلت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :” واخا تفقدي شعرك ما تفقديش العزيمة باش تعيشي الله يشافي كل مريض “.

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‫21 تعليقات

  1. حسنا لا اعلم ما الفائدة من حلق رأسها وكيف يساعد ذلك المرضى وبعد ذلك ستذهب لأحد الكبرييهات من اجل الإحتفال (رغم انني رأيت فيديو لها وهي تستهزء بالقرآن الكريم )🙂

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