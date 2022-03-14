تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

2022-03-14 / 11:04 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام رومانية بتحطم طائرة صغيرة مجهولة الهوية شمالي البلاد، فيما أشارت السلطات إلى أن الطائرة لا توحي بأن وراءها أي أهداف عسكرية، وقد تكون مجسما اختباريا.

وأوضحت وكالة Agerpres إن طائرة صغيرة مجهولة المصدر تحطمت مساء الأحد في ساحة أحد المنازل بقرية دوميترا في مقاطعة بيستريتسا ناسود شمال البلاد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الطائرة صغيرة بدون طيار ومن طراز الطائرات النموذجية.

وأشارت إلى أنها رفعت دعوى جنائية حول “رحلة جوية غير مصرح بها”.

وأوضح موقع hotnews.ro أن “المتحدث باسم شرطة المحافظة قال إن هذه الطائرة لم تحتو على معدات ولا علامات تشير إلى أي غرض عسكري وراءها”.

ووقع الحادث في بيستريتسا ناسود بعد تحطم طائرة استطلاع أوكرانية بدون طيار في زغرب ليلة الجمعة الماضية، حيث حلقت عبر أجواء رومانيا وهنغاريا.

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