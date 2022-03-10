وفد من عمداء العاصمة الموريتانية يزور طنجة

هبة بريس _ الرباط

زار وفد رسمي موريتاني يضم عمداء بلديات العاصمة نواكشوط، أمس الأربعاء، مدينة طنجة من أجل الاطلاع على تجربة مدينة البوغاز في مختلف الميادين، خاصة في مجالات الاقتصاد والسياحة.

ويضم الوفد الموريتاني، الذي استقبله رئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري رفقة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات محمد بودرا وعدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين، كلا من أحمد عل، رئيس الوفد ونائب رئيس رابطة عمد موريتانيا ورئيس رابطة عمد نواكشوط، ومحمد الأمين شعيب نائب رئيس رابطة عُمَد موريتانيا وعمدة بلدية توجنين، والحسين أيله عمدة بلدية عرفات، وعبد الله إدريس عمدة بلدية الرياض وسيدي اخليفة الأمين العام لرابطة عُمد موريتانيا.

وحسب بلاغ لجماعة طنجة، رحب منير ليموري، في كلمة بالمناسبة، بالوفد الموريتاني الذي يمثل “بلدا مغاربيا جارا وشقيقا تجمعه بالمملكة المغربية أواصر المحبة والأخوة والمصير المشترك”، مضيفا أنه يعتز بالعمل على تمتين العلاقات الثنائية المغربية-الموريتانية، خاصة بين طنجة ونواكشوط، وهي علاقات يسعى الجانبان إلى تطويرها، من خلال تبادل الخبرات والانفتاح على المبادرات البناءة والمشاريع التنموية”.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الموريتاني عن الأمل في أن تشكل هذه الزيارة لأعضاء الوفد مناسبة للاستفادة من تجربة عاصمة البوغاز في مجال التدبير الجماعي، والاستلهام من المشاريع الناجحة التي تحتضنها في مختلف الميادين الاقتصادية والسياحية، أو تلك المرتبطة بالبنية التحتية اللوجستيكية ومن مناطق خضراء وساحات عمومية.

وزار الوفد ساحة نواكشوط الكائنة بملتقى شارعي يوسف بن تاشفين وبيتهوفن، والتي تمت تهيئتها وتسميتها تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون والشراكة بين جماعة طنجة والمجموعة الحضرية لمدينة نواكشوط الموريتانية، المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي لطنجة، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2015.

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