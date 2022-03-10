الأوقاف تعيد فتح أماكن الوضوء بمساجد المملكة إبتداء من غد الجمعة

هبة بريس _ الرباط

أمرت وزارة الأوقاف المكلفين بمساجد المملكة بإعادة فتح أماكن الوضوء أمام المصلين ابتداء من يوم غد الجمعة، شريطة تنظيفها بشكل جيد.

يأتي القرار بعد إغلاق دام حوالي سنتين متواصلتين، بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالمغرب.

وقال مصدر هبة بريس إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اتصلت بالقيمين على المساجد من أجل إخبارهم بقرار إعادة فتح أماكن الوضوء والمراحيض التابعة للمساجد في وجه المصلين.

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