وزير الصحة خالد ايت الطالب

وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يجددان شراكاتهما

2022-03-10 / 7:36 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، اليوم الخميس، أنه وقع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهدف إلى تدعيم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتتبع محاور هيكلية ومبتكرة تتعلق بالولوج الشامل للصحة الجنسية والإنجابية.

وأبرز الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الشراكة تأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لوباء كوفيد-19 وتداعياته على مختلف المستويات، مشيرا إلى أنه على المستوى الاستراتيجي ، من المرتقب دعم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للصحة للجنسية والإنجابية 2021- 2030 ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الثانية لصحة المراهقين والشباب 2022-2030 ، وإطلاق الخطة الوطنية الجديدة لصحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 2022-2026 والاستراتيجية الوطنية لصحة الأشخاص المسنين، وكذلك دعم التغطية الصحية الشاملة.

ومن أجل تخطيط قائم على معطيات واضحة، يهدف العمل المشترك إلى تعزيز النظام الوطني للمعلومات الصحية، وخاصة نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد الجدد وكذلك الأبحاث العملية.

وعلى المستوى الإجرائي، يضيف المصدر ذاته ، ستركز الشراكة على تثمين الموارد البشرية، لا سيما من خلال النهوض بمهنة القابلة، ودعم توفير العلاجات، من خلال الرقمنة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية.

كما سيتم التركيز على تعزيز استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل ، والوقاية من السرطانات النسائية ، ودعم البرنامج الوطني للصحة العامة للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ، وإنشاء آلية طوارئ للصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك تحسين ولوج الفئات السكانية الهشة للخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وسيتم تنفيذ هذا العمل بدعم من الشؤون العالمية الكندية ووزارة الخارجية الدنماركية.

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