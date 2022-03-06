مهنيو النقل بالمغرب يضربون لـ72 ساعة ابتداء من الإثنين

2022-03-06 / 4:41 مساءً
21
هبة بريس _ الرباط

أعلنت نقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية، خوض إضراب عام وطني، ابتداء من الاثنين المقبل 7 مارس الجاري، لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد.

ووفق هذه المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل ) فهذا التوقف يأتي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.

وأكدت تنسيقية النقابات أنها “وقفت على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون”، داعية كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه، إلى “المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية”، كما أهابت بهم إلى “اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغلاء ..مغاربة يخرجون من جديد للاحتجاج

الغلاء ..مغاربة يخرجون من جديد للاحتجاج

2022-03-06 / 10:37 مساءً
Photo of تيزنيت : الدرك يحبط عملية تهريب طن ونصف من المخدرات

تيزنيت : الدرك يحبط عملية تهريب طن ونصف من…

2022-03-06 / 10:11 مساءً
Photo of خبير اقتصادي : إشكالية النفط بالنسبة للاقتصاد المغربي تظل” الحلقة الصعبة”

خبير اقتصادي : إشكالية النفط بالنسبة للاقتصاد المغربي تظل”…

2022-03-06 / 8:23 مساءً
Photo of عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب شيك دون رصيد

عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب…

2022-03-06 / 7:33 مساءً
Photo of مرصد يطالب السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية بحق الصحافيين

مرصد يطالب السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية…

2022-03-06 / 7:14 مساءً
Photo of مدينة إفران تكتسي حلة البياض مع أولى التساقطات الثلجية المتأخرة

مدينة إفران تكتسي حلة البياض مع أولى التساقطات الثلجية…

2022-03-06 / 6:50 مساءً
Photo of حالتا وفاة و60 إصابة بكورونا بالمغرب بآخر 24 ساعة

حالتا وفاة و60 إصابة بكورونا بالمغرب بآخر 24 ساعة

2022-03-06 / 5:20 مساءً
Photo of توقيف نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بطنجة

توقيف نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بطنجة

2022-03-06 / 3:57 مساءً
Photo of الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

2022-03-06 / 3:10 مساءً
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-03-06 / 2:38 مساءً

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق