درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين
هبة بريس _ الرباط
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
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– وجدة 05……… 15
– بوعرفة 05……… 15
– الحسيمة 09………. 15
– تطوان 07……….. 17
– سبتة المحتلة 07……….. 16
– مليلية المحتلة 08………… 15
– طنجة 07…………. 17
– القنيطرة 09………… 17
– الرباط 09…………. 17
– الدار البيضاء 08………… 19
– الجديدة 08………… 19
– سطات 05…………. 16
– آسفي 08………….. 19
– خريبكة 04………….. 13
– بني ملال 04…………… 14
– مراكش 08…………… 18
– مكناس 06…………… 15
– فاس 05……………. 14
– إفران 00…………… 07
– تاونات 08……………. 14
– الرشيدية 07……………. 19
– ورزازات 06……………. 22
– أكادير 08…………….. 22
– الصويرة 07……………. 18
– العيون 13…………… 23
– السمارة 12…………… 24
– الداخلة 13……………. 23
– أوسرد 13……………. 25
– لكويرة 15…………….. 28
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