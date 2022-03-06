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درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-03-06 / 2:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

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– وجدة 05……… 15

– بوعرفة 05……… 15

– الحسيمة 09………. 15

– تطوان 07……….. 17

– سبتة المحتلة 07……….. 16

– مليلية المحتلة 08………… 15

– طنجة 07…………. 17

– القنيطرة 09………… 17

– الرباط 09…………. 17

– الدار البيضاء 08………… 19

– الجديدة 08………… 19

– سطات 05…………. 16

– آسفي 08………….. 19

– خريبكة 04………….. 13

– بني ملال 04…………… 14

– مراكش 08…………… 18

– مكناس 06…………… 15

– فاس 05……………. 14

– إفران 00…………… 07

– تاونات 08……………. 14

– الرشيدية 07……………. 19

– ورزازات 06……………. 22

– أكادير 08…………….. 22

– الصويرة 07……………. 18

– العيون 13…………… 23

– السمارة 12…………… 24

– الداخلة 13……………. 23

– أوسرد 13……………. 25

– لكويرة 15…………….. 28

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