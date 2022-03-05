ازدواجية المعايير …الحرس الاسباني يعتدي بوحشية على مهاجر غير شرعي أثناء تسلقه لسياج مليلية المحتلة

هبة بريس - الرباط

تعرض عشرات المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، لاعتداءات وحشية من طرف الحرس المدني الاسباني ، أثناء محاولتهم التسلل الى ثغر مليلية المحتلة عبر السياج “الحدودي ” انطلاقا من مدينة الناظور الاربعاء الماضي .

وأظهرت لقطات مصورة كيف عمد أفراد من الحرس المدني الاسباني الى تعريض مهاجر غير شرعي أثناء تسلقه للسياج الشائك ، لمعاملة سيئة تكشف الوجه الحقيقي للجارة الشمالية التي تتغنى بشعارات حقوق الانسان واللاجئين، وهو مايؤكد ازدواجية المعايير لدى حكومة سانشيز .

ونفذ أزيد من 2500 مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء ، عملية اقتحام جماعية لسياج مدينة مليلية المحتلة “الحدودي ” يوم الاربعاء الماضي قبل ان يتمكن 500 فرد منهم من الوصول للثغر السليب .

وقد تم نقل عدد من المهاجرين الذين تسللوا الى المدينة المحتلة للمستشفى المحلي بمليلية بعد اصابات تعرضوا لها اثناء عملية الاقتحام .

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