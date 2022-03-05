مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين نواحي طرفاية بعد حادث مميت

2022-03-05 / 3:00 مساءً
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن شخصان لقيا مصرعهما بمكان الحادث صباح اليوم السبت، جنوب مدينة طرفاية بنفود الترابي لجماعة الدورة على الطريق الوطنية رقم1 في اتجاه العيون، في حين أصيب 19 شخص بجروح خفيفة من بينهم 3 إصابات متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادثة سير مروعة، وقعت نتيجة إصطدام مباشر بين حافلة النقل العمومي، وشاحنة محملة بالمواشي والاغنام، داخل النفوذ الترابي لجماعة الدورة الترابية التابعة لإقليم طرفاية.

ويعرف إقليم طرفاية منذ حوالي اسبوع، عاصفة رملية مرفوقة برياح قوية التي تحجب الرؤية وتسبب في اصطدامات على طريق.

المصادر ذاتها أسرت، أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لجماعة الدورة، هرعت فور علمها إلى مكان الحادث الذي يبعد بحوالي 50 شمال طرفاية، من أجل فتح التحقيقات في أسباب الحادث ومعرفة ملابساته، في حين تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي، على متن سيارات الاسعاف التابعة للوقاية المدنية بالقيادة الجهوية العيون.

فيما قامت السلطات المحلية بجماعة الدورة، بتوفير سيارة نقل الأموات التابعة للجماعة، من أجل نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بالعيون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شابة تنهي حياتها بطريقة مأساوية ضواحي شفشاون

شابة تنهي حياتها بطريقة مأساوية ضواحي شفشاون

2022-03-03 / 4:01 مساءً
Photo of تارودانت : إنتحار شخص مسن وسط منزل عائلته بسبت الكردان

تارودانت : إنتحار شخص مسن وسط منزل عائلته بسبت…

2022-03-03 / 1:09 مساءً
Photo of حادث مميت يخلف قتلى وجرحى ضواحي طانطان

حادث مميت يخلف قتلى وجرحى ضواحي طانطان

2022-03-02 / 11:22 مساءً
Photo of أمن الرباط يوقف شخصين ويحجز أزيد من 1500 قرص طبي مخدر

أمن الرباط يوقف شخصين ويحجز أزيد من 1500 قرص…

2022-03-02 / 10:28 صباحًا
Photo of ظهر في فيديو يسرق دراجة نارية.. توقيق شاب وشريكه بالبيضاء

ظهر في فيديو يسرق دراجة نارية.. توقيق شاب وشريكه…

2022-03-02 / 9:39 صباحًا
Photo of مختل عقليا “يشرمل” 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ضواحي القنيطرة

مختل عقليا “يشرمل” 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ضواحي القنيطرة

2022-03-01 / 10:42 مساءً
Photo of ابن جرير.. وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية

ابن جرير.. وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية

2022-02-27 / 11:18 صباحًا
Photo of مقتل مدير مدرسة متقاعد ضواحي الرشيدية

مقتل مدير مدرسة متقاعد ضواحي الرشيدية

2022-02-25 / 5:48 مساءً
Photo of إصابة 5 ضباط بالأكاديمية العسكرية بمكناس في حادث سير

إصابة 5 ضباط بالأكاديمية العسكرية بمكناس في حادث سير

2022-02-25 / 4:54 مساءً
Photo of تطوان.. توقيف المشتبه فيه الرئيسي في محاولة تهريب أزيد من 27 ألف قرص مخدر

تطوان.. توقيف المشتبه فيه الرئيسي في محاولة تهريب أزيد…

2022-02-24 / 5:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق