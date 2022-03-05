مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين نواحي طرفاية بعد حادث مميت

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن شخصان لقيا مصرعهما بمكان الحادث صباح اليوم السبت، جنوب مدينة طرفاية بنفود الترابي لجماعة الدورة على الطريق الوطنية رقم1 في اتجاه العيون، في حين أصيب 19 شخص بجروح خفيفة من بينهم 3 إصابات متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادثة سير مروعة، وقعت نتيجة إصطدام مباشر بين حافلة النقل العمومي، وشاحنة محملة بالمواشي والاغنام، داخل النفوذ الترابي لجماعة الدورة الترابية التابعة لإقليم طرفاية.

ويعرف إقليم طرفاية منذ حوالي اسبوع، عاصفة رملية مرفوقة برياح قوية التي تحجب الرؤية وتسبب في اصطدامات على طريق.

المصادر ذاتها أسرت، أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لجماعة الدورة، هرعت فور علمها إلى مكان الحادث الذي يبعد بحوالي 50 شمال طرفاية، من أجل فتح التحقيقات في أسباب الحادث ومعرفة ملابساته، في حين تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي، على متن سيارات الاسعاف التابعة للوقاية المدنية بالقيادة الجهوية العيون.

فيما قامت السلطات المحلية بجماعة الدورة، بتوفير سيارة نقل الأموات التابعة للجماعة، من أجل نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بالعيون.

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