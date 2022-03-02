بإشراف من الجامعة.. إحداث مركز جامعي جهوي لكرة القدم بأزمور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطوير المنشآت و البنية التحتية الرياضية من خلال إحداث عدد من المراكز الجامعية الجهوية التي ستسمح بتطوير قاعدة الممارسين ببلادنا.

و على غرار مركز محمد السادس بالرباط، سيتم إحداث عدد من المراكز الجامعية بمختلف جهات المملكة مما سيمنح الفرصة للمنقبين و الأطر التقنية باكتشاف عدد من المواهب الرياضية و تطويرها و صقل مهاراتها.

و من بين هاته المركبات الجامعية الجهوية لكرة القدم، سيتم إحداث مركز بمدينة أزمور سيكون متاحا لكل أبناء جهة الدار البيضاء سطات التي تعتبر مشتلا حقيقيا للمواهب الكروية.

و ينتظر هذا المشروع المهم خطوات بسيطة فقط ليرى النور، حيث تقرر خلال دورة مارس لمجلس جهة الدار البيضاء سطات الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس و ولاية الجهة و عمالة إقليم الجديدة و الجامعة الملكية لكرة القدم و جماعة أزمور من أجل إحداث مركز جامعي لكرة القدم بالجهة.

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