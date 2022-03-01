المغرب يوطد علاقاته الاستراتيجية مع فرنسا باتفاقيات جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب و فرنسا توطيد و تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية في عدد من القطاعات كان آخرها الفلاحة و الصيد البحري من خلال عدد من الاتفاقيات و الشراكات الجديدة.

و في هذا الصدد، وقع المغرب و فرنسا على اتفاقيات تعاون جديدة في مجالي الفلاحة و الصيد البحري و ذلك للنهوض بالقطاعين و تركيز الجهود و تحسين المبادلات و تبادل الخبرات بين البلدين.

و كان لوزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، لقاء مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، ناقشا من خلاله سبل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري.

و تم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.

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