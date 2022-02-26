أوكرانيا: رفضنا المفاوضات مع روسيا لأن شروطها لم تناسبنا

هبة بريس - وكالات

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف رفضت التفاوض مع موسكو لأنها وجدت الشروط الروسية لإجرائها غير مناسبة.

وفي تصريحات صحفية قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس ديوان الرئيس الأوكراني: “علمت للتو أن أوكرانيا رفضت المفاوضات، لأن الشروط التي سلمها الجانب الروسي عبر وسطاء لا ترضينا”.

وتابع: “كانت محاولة لإرغامنا على الاستسلام، وبعثنا لهم رسالة مفادها أن توقيع اتفاق سلام محتمل ممكن فقط بناء على شروط كييف وليس موسكو”.

ورفض المسؤول الكشف عن الشروط التي طرحها الجانب الروسي لبدء المفاوضات.

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