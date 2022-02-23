دونالد ترامب

ترامب: اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك قرار “رائع وعبقري”

2022-02-23 / 12:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار الكرملين بالاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بأنه “ذكي للغاية”.
جاء ذلك خلال تصريحات ترامب لإذاعة “The Clay Travis and Buck Sexton Show” الأمريكية، مساء الثلاثاء.

وأضاف ترامب أن هذا القرار أثبت أن روسيا هي أقوى قوة حفظ سلام في المنطقة.

وتابع “عندما رأيت هذا على شاشة التلفزيون أمس، قلت: هذا عبقري”، مستطردا “بوتين يعلن استقلال جزء كبير من أوكرانيا ويأمر قواته بحفظ السلام هناك، هذا رائع”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه القرارات عند حدودها الجنوبية (مع المكسيك).

وواصل “هذه أقوى قوة حفظ سلام رأيتها في حياتي”.

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