23 قتيلا و2095 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 2095 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1617 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 فبراير إلى 20 فبراير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان،وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم التحكم، ، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألفا و524 مخالفة، وإنجاز 8261 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و263 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين ‏و111 ألفا و350 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و940 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8261 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 182 مركبة.‏

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