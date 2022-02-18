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طنجة.. حادثة سير تسفر عن توقيف شخص وحجز 6100 قرص مخدر

2022-02-18 / 12:21 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 17 فبراير الجاري، من حجز 6.100 قرص من مخدر الإكستازي وتوقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد فتحت بحثا قضائيا، مساء أمس الخميس، على خلفية ارتكاب سيارة لحادثة سير مع جنحة الفرار، قبل أن تمكن التحريات الميدانية المنجزة من تحديد مكان السيارة وتوقيف أحد ركابها.

وقد أسفرت عملية التفتيش من العثور بداخل السيارة المتسببة في الحادث عن 6100 قرص مهلوس من نوع إكستازي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية,

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