خالد ايت الطالب

جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين

2022-02-12 / 3:05 مساءً
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هبة بريس

سجلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وجود إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.

وذكرت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015 ) تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.

وأفادت المراسلة أن هذا التجاوز كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين.

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‫8 تعليقات

  6. كيف يعقل ان أجور الممرضين والممرضات لازالت جد متدهورة بالاخص أنهم يسهرون على رعاية المرضى .. إنهم يستحقون تعويضهم..

  7. كيف يعقل طبيب يتراخى في عمله والممرض يكد ويجتهد ويسهر الليالي.. أما الطبيب يأخذ(البريمات) من ظهر الممرض لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  8. يجب على وزارة الصحة الزيادة في الأجور لان الممرضين والممرضات يستحقون كل شيء فهم يسهرون على راحة الممرضين والممرضات الذين يسهرون الليالي..

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