الداخلة.. البحرية الملكية تنقذ 85 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

قدمت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، اليوم الخميس، على بعد 380 كيلومترا جنوب غرب الداخلة، المساعدة لقارب في وضعية صعبة وعلى متنه 85 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء الدخيلة (جنوب الداخلة) وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.