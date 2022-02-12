جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين
هبة بريس
سجلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وجود إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.
وذكرت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015 ) تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.
وأفادت المراسلة أن هذا التجاوز كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين.
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26 تعليقات
انا شخصيا اكن كل الاحترام والتقدير لهاته الفئة التي تسهر 24/24 والمداومة الى غيرها من اجل توفير كل الحاجيات المواطن المغربي الامن الصحة …
ماذا عن الاطر الطبيه المتدربه والتي تعمل في الصفوف الاماميه وتتقاضى منحه 1500درهما تصرف كل سته اشهر انها مهزله لاحول ولا قوه الا بالله,, يجب إعادة النظر في اجور الأطر الصحية والممرضين
وحدهم الذين يجب ان يتقاضون اجور ضخمة التي هي عن جذارة واستحقاق . وتعمل في الصفوف الأمامية دائما
هناك اخبار متداولة عن ان الوزارة ستشرع قريبا في صرف تعويضات الممرضين من مصادر قريبة
الأمر يتعلق بالجيوش الأمامية الذي لا ترى الراحة او النوم انها تستحق الافضل من ذالك
خاص اعدادى النظر في الميزانيات الضعيفة التي ترصد للصحة والزيادة فيها والرفع من مستواها وتحسين ضروف الممرضين