خالد ايت الطالب

جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين

2022-02-12 / 3:05 مساءً
26
هبة بريس

سجلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وجود إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.

وذكرت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015 ) تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.

وأفادت المراسلة أن هذا التجاوز كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنيدق ..منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة تباشر نشاطها

الفنيدق ..منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة تباشر نشاطها

2022-02-12 / 9:32 مساءً
Photo of غداة عيد الحب ..أم عازبة تدفن رضيعتها بضيعة فلاحية خوفا من الفضيحة بجرسيف

غداة عيد الحب ..أم عازبة تدفن رضيعتها بضيعة فلاحية…

2022-02-12 / 8:14 مساءً
Photo of مغاربة ونفتخر تشق جبال أزيلال لدعم ساكنة المغرب العميق”صور”

مغاربة ونفتخر تشق جبال أزيلال لدعم ساكنة المغرب العميق”صور”

2022-02-12 / 7:15 مساءً
Photo of تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-12 / 5:12 مساءً
Photo of سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من المؤسسات الصحية

سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من…

2022-02-12 / 4:30 مساءً
Photo of بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل طبية

بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل…

2022-02-12 / 4:10 مساءً
Photo of استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

2022-02-12 / 3:55 مساءً
Photo of مديرية الأمن تطلق الجيل الثاني للبطاقة المهنية الإلكترونية للشرطة

مديرية الأمن تطلق الجيل الثاني للبطاقة المهنية الإلكترونية للشرطة

2022-02-12 / 3:39 مساءً
Photo of الCNSS يمدد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات

الCNSS يمدد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير…

2022-02-12 / 1:20 مساءً
Photo of أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في انتظار المحاكمة

أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في…

2022-02-12 / 12:03 مساءً

‫26 تعليقات

  1. انا شخصيا اكن كل الاحترام والتقدير لهاته الفئة التي تسهر 24/24 والمداومة الى غيرها من اجل توفير كل الحاجيات المواطن المغربي الامن الصحة …

  2. ماذا عن الاطر الطبيه المتدربه والتي تعمل في الصفوف الاماميه وتتقاضى منحه 1500درهما تصرف كل سته اشهر انها مهزله لاحول ولا قوه الا بالله,, يجب إعادة النظر في اجور الأطر الصحية والممرضين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق