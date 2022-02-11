مباحثات موريتانية مالية بشأن ترسيم الحدود

هبة بريس _ وكالات

شرع مسؤولون حكوميون وعسكريون موريتانيون وماليون، في محادثات بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، في مدينة العيون.

وقال رئيس الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماع سيدي محمد ولد عبد الرحمن إنه من الضروري مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين سلطات الدولتين، بخصوص ترسيم الحدود، وخدمة سكان الشريط الحدودي بين البلدين، وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

من جهته، قال رئيس الوفد المالي المشارك في الاجتماع العقيد اتراوري عبد الوهاب إنهم سيناقشون، إلى جانب مسألة ترسيم الحدود، بعض المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالإدارة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا موضوع الأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين.

وأفادت بأنه يشارك في الاجتماع ولاة الولايات الحدودية في البلدين، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين.

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