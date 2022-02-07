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ألحقا خسائر مادية ب5 سيارات.. أمن البرنوصي يوقف شخصين

2022-02-07 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء،، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت، في ساعة متأخرة من مساء السبت، بإشعار حول تورط شخصين في إلحاق خسائر مادية بخمسة سيارات خاصة بحي “الأزهار” بالمدينة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما وهما في حالة سكر متقدمة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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