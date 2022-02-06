تعزية في وفاة شقيق الزميل اسماعيل بويعقوبي

هبة بريس

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقينا بأسف كبير وحزن عميق، نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، محمد بويعقوبي، الشقيق الأكبر لزميلنا بجريدة “هبة بريس” الإلكترونية إسماعيل بويعقوبي.

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة هبة بريس الإلكترونية، بكافة صحافييها وتقنييها وأطرها ، بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وجميع أفراد عائلته، راجيين من العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يبدله دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأن يدخله الجنَّةَ ويقيه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(فاللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

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