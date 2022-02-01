فاتح شهر رجب 1443هـ.. الخميس 03 فبراير 2022م

2022-02-01 / 9:43 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب 1443 هو يوم الخميس 03 فبراير 2022م، وجاء في نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1443 موافق 01 فبراير 2022؛ واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال؛

فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته
وعليه فإن شهر جمادى الآخرة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رجب هو يوم الخميس 03 فبراير 2022م.

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