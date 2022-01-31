اندلاع حريق بمصحة خاصة بالبيضاء وإجلاء المرضى لمصحة مجاورة

طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حريقا مهولا شب بمصحة خاصة بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين الأطقم الطبية والسلطات الامنية والمحلية وعناصر الوقاية المدنية، فيما تم اجلاء المرضى والمصابين من نزلاء المصحة إلى مصحة مجاورة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق الذي فتحت العناصر الأمنية تحقيقا حول ظروف وملابسات اندلاعه، تشير المعلومات الاولية أنه ناتج عن خلل تقني في إحدى المولدات الكهربائية، مما أدى إلى تماس كهربائي كان كفيلا باشتعال النيران.

مصادرنا من عين المكان، أكدت أن المصحة المذكورة كانت تؤوي مرضى ومصابين، تم اجلاء البعض منهم نحو مصحات مجاورة إلى حين معالجة الوضع، فيما حجت حشود المواطنين من ذويهم للوقوف على مستجدات الوضع والاطمئنان على الوضعيات الصحية لأقاربهم.

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