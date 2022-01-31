الصورة تعبيرية

اندلاع حريق بمصحة خاصة بالبيضاء وإجلاء المرضى لمصحة مجاورة

2022-01-31 / 12:11 مساءً
0
طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حريقا مهولا شب بمصحة خاصة بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين الأطقم الطبية والسلطات الامنية والمحلية وعناصر الوقاية المدنية، فيما تم اجلاء المرضى والمصابين من نزلاء المصحة إلى مصحة مجاورة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق الذي فتحت العناصر الأمنية تحقيقا حول ظروف وملابسات اندلاعه، تشير المعلومات الاولية أنه ناتج عن خلل تقني في إحدى المولدات الكهربائية، مما أدى إلى تماس كهربائي كان كفيلا باشتعال النيران.

مصادرنا من عين المكان، أكدت أن المصحة المذكورة كانت تؤوي مرضى ومصابين، تم اجلاء البعض منهم نحو مصحات مجاورة إلى حين معالجة الوضع، فيما حجت حشود المواطنين من ذويهم للوقوف على مستجدات الوضع والاطمئنان على الوضعيات الصحية لأقاربهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة بشعة في شفشاون.. شخص “يذبح” ابنة شقيقه الرضيعة

جريمة بشعة في شفشاون.. شخص “يذبح” ابنة شقيقه الرضيعة

2022-01-29 / 6:24 مساءً
Photo of المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

2022-01-29 / 1:58 مساءً
Photo of مأساة بسطات …وفاة شقيقتين داخل حمام منزلي

مأساة بسطات …وفاة شقيقتين داخل حمام منزلي

2022-01-28 / 11:13 مساءً
Photo of شرطة تازة تضع حدا لجانحين سرقا 15 منزلا ومتجرا

شرطة تازة تضع حدا لجانحين سرقا 15 منزلا ومتجرا

2022-01-28 / 10:59 مساءً
Photo of طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

2022-01-28 / 10:18 مساءً
Photo of أزمور.. إيقاف شخصين متورطين في إعداد ورشة لتقطير وترويج “الماحيا”

أزمور.. إيقاف شخصين متورطين في إعداد ورشة لتقطير وترويج…

2022-01-28 / 5:13 مساءً
Photo of فاس.. أب تلميذة يرسل أستاذة داخل مؤسسة تعليمية للمستعجلات

فاس.. أب تلميذة يرسل أستاذة داخل مؤسسة تعليمية للمستعجلات

2022-01-27 / 9:27 مساءً

سائق دراجة نارية يقضي نحبه جراء فقدان توازنه بمنتجع…

2022-01-27 / 5:08 مساءً
Photo of أكادير : متشرد” ألماني ” يعنف مواطن بواسطة حجارة

أكادير : متشرد” ألماني ” يعنف مواطن بواسطة حجارة

2022-01-27 / 4:49 مساءً
Photo of وفاة 3 أشخاص وجرح آخرين في انزلاق سيارة بين زاكورة وورزازات

وفاة 3 أشخاص وجرح آخرين في انزلاق سيارة بين…

2022-01-27 / 4:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق