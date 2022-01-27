سيارة اسعاف

فاس.. أب تلميذة يرسل أستاذة داخل مؤسسة تعليمية للمستعجلات

2022-01-27 / 9:27 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

فتحت الشرطة القضائية بفاس، حسب مصدر هبة بريس، بحثا في اعتداء أب تلميذة بإعدادية فاطمة الفهرية بالمدينة القديمة، على أستاذة للرياضيات انتقاما منها لإعدادها تقريرا مفصلا حول سلوك ابنته وشغبها ، بعدما اقتحم حجرة دراسية واعتدى عليها في خرق سافر للقانون.

وأضاف ذات المصدر، أن الأب إقتحم المؤسسة التعليمية في إتجاه حجرة الدراسة وهو في حالة هستيرية وشرع في سب الأستاذة بكلمات نابية واعتدى عليها على مستوى الرأس قبل أن يغمى عليها ، حيث تم نقلها صوب مستعجلات المستشفى الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.
يضيف المصدر، أن الشرطة إستمعت للضحية ” الأستاذة “، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المسطرة على النيابة العامة لاتخاذ المتعين.

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