المنتخب الوطني يفوز على مالاوي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس أفريقيا

هبة بريس

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021” عقب فوزه على مالاوي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب أحمد أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات دور الثمن.

منتخب مالاوي كان السباق إلى التهديف عبر اللاعب كابادينهو ماهانغو في الدقيقة 7، وأدرك يوسف النصيري التعادل قبل نهاية الجولة الأولى بعد تمريرة حاسمة من سليم أملاح، ثم سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 79 من كرة ثابتة.

وكان المنتخب الوطني قد دخل المباراة بتشكيلة ضمت ياسين بونو ورومان سايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي وأدم ماسينا وسفيان أمرابط وسليم أملاح وعمران لوزا وسفيان بوفال ويوسف النصيري وأيوب الكعبي.

وأجرى وحيد حاليلوزيتش تغييرات بإدخال ريان مايي مكان أيوب الكعبي في الدقيقة 53، كما ادخل أيمن برقوق ومنير الحدادي مكان عمران لوزا وسفيان بوفال في الدقيقة 80، إلى جانب دخول زكرياء أبوخلال مكان يوسف النصيري في الدقيقة 87.

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