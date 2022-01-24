قبيل مباراة مالاوي.. خاليلوزيتش: “يجب أن نكون متفائلين”

هبة بريس

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وحيد خليلودزيتش، “نحن متفائلون جدا” للمباراة التي سنخوضها يوم غد ضد مالاوي، لكنه حذر من أن ”أي مباراة لا يمكن الفوز بها مسبقا“.

وأضاف خليلودزيتش خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة ضد منتخب مالاوي برسم ثمن نهاية كأس أمم إفريقيا، إن خصوم المغرب في دور الثمن « ممتازون جدا من الناحية البدنية ويبحثون دائما عن الانتصارات ».

وأشار إلى أن هذه الدورة ال 33 من كأس إفريقيا للأمم، أظهرت أنه لم يعد هناك فرق صغيرة في إفريقيا، وأن الفريق الجماعي وحده هو الذي يمكن أن يصنع الفارق.

وقال وحيد خاليودزيتش « يجب على المغرب أن يلعب مباراة رائعة وأن يكون جاهزا مائة بالمائة ليفوز على مالاوي ويتجنب أي مفاجآت ».

وأوضح المدرب الوطني أنه منذ توليه مهام تدريب المنتخب، سعى للعمل على ترسيخ روح المجموعة، والتركيز على اللعب الجماعي وليس الفردي.

وأضاف « أن المنتخب هو فوق الجميع وعلى الجميع احترام القميص الوطني ».

وحول غياب أشرف حكيمي، كشف وحيد خليلودزيتش أنه يقوم بتدريباته، وأن الطاقم متفائل بعودته إلى المجموعة.

لكنه أضاف أنه في حال غيابه فإن هناك لاعبين آخرين يمكنهم تعويضه وخاصة الشيبي.

وقال إن هذا الفريق فتي صغير السن، وبالتأكيد يفتقد بعض الشيئ للخبرة لكنه قادرة على كتابة قصة رائعة.

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