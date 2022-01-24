“الكاف”: عقوبات ضد منتخبي الجزائر وتونس في كأس أمم إفريقيا

2022-01-24 / 2:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن العقوبات التي تم فرضها بسبب مباراة كوت ديفوار والجزائر، وتونس ضد جامبيا في كأس أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.

وفاز منتخب كوت ديفوار على الجزائر 3-1، لتضمن تأهلها إلى دور الـ16 من أمم إفريقيا، فيما ودع “محاربو الصحراء” البطولة.

وذكر تقرير حكام المباراة أنه في نهاية المباراة اجتاح حوالي 40 مشجعا الملعب، معظمهم من المدرج الشرقي.

وأشار التقرير إلى أن عدد حراس الأمن لم يكن كافيا للسيطرة على الضجة التي بدأها مشجع جزائري اقتحم الملعب.

وقررت لجنة الانضباط توجيه تحذير إلى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بشأن انعدام الأمن خلال المباراة المذكورة وتذكيرا صارما بالالتزام الصارم بقواعد السلامة.

كما فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على الاتحاد الجزائري لكرة القدم إثر اقتحام الملعب من قبل مشجعهم.

كما فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على اتحاد كرة القدم الإيفواري لغزو أنصارهم الملعب، منها 5 آلاف دولار معطلة شريطة ألا تتكرر مثل هذه الحادثة أثناء البطولة.

وفازت جامبيا على تونس 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفرض “كاف” عقوبة على منذر الكبير مدرب تونس، قدرها 5 آلاف دولار، بسبب اقتحامه الملعب دون إذن الحكم، فيما عاقبت اللجنة الحارس التونسي فاروق بن مصطفى بنفس القيمة المذكورة.

وتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على المدرب منذر الكبير لسلوكه ودخوله الملعب دون إذن الحكم.

وفرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على فاروق بن مصطفى لسلوكه واستخدامه لغة بذيئة تجاه الحكم.

كما تم توجيه تحذير إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص الالتزام بمبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق.

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