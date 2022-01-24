“الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

هبة بريس

ذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن لاعب المنتخب الوطني المغربي فيصل فجر، يخضع حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد بعد أن جاءت نتيجة مسحته للكشف عن كوفيد 19 اليوم الأحد إيجابية.

وأعلنت الجامعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن جميع لاعبي المنتخب الوطني جاءت مسحتهم سلبية بإستثناء اللاعب فيصل فجر.

وأضافت أنه تطبيقا للبروتوكول الطبي المعمول به من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أجرى لاعبو المنتخب الوطني المغربي صباح الأحد مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك قبل مباراة دور الثمن المرتقبة يوم الثلاثاء أمام منتخب مالاوي، وهي المسحة الطبية التي جاءت نتيجتها سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين بإستثناء اللاعب فيصل فجر الذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية والذي يخضع حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد.

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