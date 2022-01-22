مطار وجدة – أنجاد .. أزيد من 489 ألف مسافر خلال سنة 2021

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار وجدة – أنجاد، خلال السنة الماضية، 489 ألفا و124 مسافرا، مقابل 192 ألفا و220 مسافرا سنة 2020، أي بارتفاع نسبته 154,46 في المائة.

وذكرت المعطيات الاحصائية للمكتب الوطني للمطارات، أن حركة النقل الجوي على مستوى المطار، سجلت مقارنة مع سنة 2019، انخفاضا بنسبة 30,32 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا المطار خلال هذه الفترة أزيد من 702 ألف مسافر. واحتل مطار وجدة – أنجاد الرتبة السابعة على الصعيد الوطني من حيث حركة النقل الجوي، والثاني على مستوى جهة الشرق بعد مطار الناظور – العروي.

وعلى الصعيد الوطني، سجل النقل التجاري الجوي للمسافرين خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 38,9 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وسجلت مطارات المملكة حركة نقل جوي تجاري بأكثر من 9,9 مليون مسافرا خلال سنة 2021.

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