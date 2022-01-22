سطات.. قتيلان وجريح في حادثة سير مروعة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي شخصان مصرهما فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة في حادثة سير بالطريق الاقليميةرقم 3615 اولاد بوزيري ضواحي مدينة سطات ليلة أمس الجمعة.

وحسب مصادرنا، فإن سيارة تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات، كانت تسير على طول الطريق المذكورة، صدمت الضحايا الثلاث وهم في طريقهم صوب مقر سكناهم مشيا على الأقدام، متسببة في مقتل شخصين وإصابة الثالث باصابات بليغة نقل على اثرها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان للاشراف على نقل الجثتين نحو مستودع الاموات بالمستشفى ذاته، فيما تم اجلاء الجريح والعمل على فتح تحقيق في الحادثة التي خلفت حزنا عميقا بين ساكنة المنطقة التي ينحدر من القتيلين والجريح.

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