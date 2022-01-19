البحرية الملكية تنقذ 43 مهاجر سري فوق سواحل طرفاية..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بجنوب المحيط الأطلسي والمرابطة بميناء طرفاية، من إنقاذ 43 مرشحا للهجرة السرية عصر اليوم الاربعاء 19 يناير 2022، كانوا على متن قارب مطاطي المستعمل في هذه العملية، المهاجرين الذين تم إنقادهم ينحدرون معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم 10نساء، وجدوا على متن قارب مطاطي تقليدي في عرض البحر فوق سواحل طرفاية بعد عمليات تمشيطية قامت بها مصالح البحرية الملكية.

و أكد شهود عيان، أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم تعرضوا لظروف صعبة أثرت على صحتهم البدنية و لولا تدخل عناصر البحرية الملكية والتي تقوم بحمالات تمشيطية على طول ساحل طرفاية لكانوا في عداد الموتى.

فيما تم مد المهاجرين بالإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية، ثم تمّ نقلهم إلى ميناء مدينة طرفاية، بعدما كانت في انتظارهم لجنة أمنية مكونة من السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، والوقاية المدنية، حيث تم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية من أجل إستكمال الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

حيث تم توجيه المهاجرين السريين إلى أحد مراكز الإيواء، حيث قامت السلطات الإقليمية، بتوفير وحدات صحية تابعة للمركز الصحي والتي تقوم بمراقبة حالتهم الصحية بشكل يومي مع توفير الأغدية للجميع المهاجرين السريين، في إنتظار ترحيلهم عبر حافلات نقل عمومي..

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