الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة ب36% سنة 2021

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال سنة 2021 شهدت ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، مسجلة نحو 9,10 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب لسنة 2021، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ مليون و332 ألف و748 طنا، أي بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وحسب المنتوج، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك البيضاء والأسماك السطحية ارتفعت على التوالي بـ 85 بالمائة و49 بالمائة و16 بالمائة و6 بالمائة، في المقابل تراجعت قيمة الصدفيات والطحالب، على التوالي بـ21 بالمائة و7 بالمائة.

وبخصوص توزيع الكميات المفرغة ،حسب الموانئ،أشار المكتب الى أنه تم إفراغ ما مجموعه مليون و313 ألف و351 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في الموانئ الأطلسية إلى غاية نهاية دجنبر 2021، بزيادة بلغت 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 35 في المائة لتصل إلى أزيد من 8,42 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالموانئ الواقعة على البحر المتوسط، فسجلت تراجعا بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 19.397 طنا، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 41 في المائة لتصل إلى 682,12 مليون درهم.

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