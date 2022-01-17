وزير النقل يتحدث عن الخط السككي مراكش- أكادير

2022-01-17 / 11:08 مساءً
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هبة بيس _ و م ع

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، الاثنين، أن إنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير يعد من أولويات مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يروم تغطية كامل التراب الوطني بالشبكة السككية على المديين المتوسط والبعيد.

وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن المكتب أنجز مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع، خاصة منها دراسة البنية التحتية، والهندسة المدنية، وأشغال المسح الطوبوغرافي.

وأشار إلى أن هذا الربط يستلزم تعبئة اعتمادات مالية تناهز 50 مليار درهم، وأن البرمجة الزمنية للمشروع رهينة بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، من خلال تضافر جهود جميع المتدخلين.

وقال إن الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية مجندان من أجل دراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر وزير النقل واللوجيستيك بأن مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية يروم إنجاز 1300 كلم جديدة من الخطوط فائقة السرعة و3800 كلم من الخطوط الكلاسيكية، الأمر الذي من شأنه ربط 43 مدينة.

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