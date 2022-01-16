امرأة خمسينية تنهي حياتها شنقا ضواحي فاس

هبة بريس _ خالد لعروسي

وضعت امرأة في عقدها الخامس حدا لحياتها شنقا في ظروف غامضة، بعدما وجدت زوال اليوم الأحد جثة معلقة بحبل مربوط إلى جذع شجرة الزيتون على الطريق المؤدي إلى مدينة مكناس الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب

ووفق مصدر خاص ل ” هبة بريس” ، فإن الضحية، البالغة من العمر حوالي 57 سنة ، المنحدرة من منطقة بنسودة بمدينة فاس، عثر عليها من طرف بعض المارة معلقة في شجرة الزيتون لأسباب مجهولة، ما زالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.

وانتقلت السلطة المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة. يضيف ذات المصدر

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