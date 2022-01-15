أكادير : التحقيق في ظروف إنتحار طالبة جامعية

2022-01-15 / 8:05 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت المصالح الأمنية بأكادير، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقاتها في ظروف ودوافع انتحار طالبة جامعية يوم أمس الجمعة 14 يناير الجاري، بعد أن رمت بنفسها من سطح عمارة سكنية كانت تقطن بها رفقة شقيقتها بحي الهدى.

وذكرت مصادر الجريدة ، أن الهالكة ،تبلغ من العمر 24 عاما وتتابع دراستها بإحدى الكليات بأكادير، قفزت من الطابق الثالث ، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور خطيرة، لم ينفع معها علاج مما تسبب في وفاتها.

وجاءت هذه الواقعة المأساوية في ظروف صعبة تعيشها بعض الكليات فيما بات يعرف ” الجنس مقابل النقط” مما فتح فرضيات قد تحسم فيها التحقيقات المنجزة، هل الطالبة انتحرت بسبب مشكل نفسي، ام نتيجة دافع آخر .

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