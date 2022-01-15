مهاجرون أفارقة يعتدون على سائق حافلة بأزرو

ع محياوي _ هبة بريس

تعرض سائق حافلة يوم أمس الجمعة 14 يناير 2022 , الى اعتداء شنيع من طرف 17 شخص من المهاجرين السريين من أصول إفريقية كانت السلطات المحلية بصدد القيام بترحيلهم عبر الحافلة من مدن الشمال متجهين الى مدينة الراشدية ولم يرق المهاجرين هذا الاجراء فقاموا بالاعتداء على السائق ومحاولة تكسير زجاج الحافلة عند وصولهم لمدينة أزرو حسب مصدر خاص لهبة بريس .

و تدخلت العناصر الامنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والدرك الملكي وأعوان السلطة في الوقت المناسب ما أسفر عن اعتقال خمسة من المعتدين ، وفرار الآخرين .

هذا فقد خلف الحادث استنفارا أمنيا كبيرا وسط مختلف السلطات الأمنية والمحلية ، حيث تم اقتياد الموقوفين صوب مفوضية الأمن بأزرو للاستماع إليهم في محضر قانوني،فيما لازال البحث جاريا لإيقاف باقي المهاجرين الفارين ، حيث جرى فتح بحث قضائي من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0