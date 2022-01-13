حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8338 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.025.898 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14945 .
كما تم التأكد من 4918 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 961.462.
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23 تعليقات
هل هذه الأرقام والاحصائيات فيها الجالية المغربية هههههههههههه.
ننتظر الجواب من اللجنة العلمية عن هذه الأرقام التي ارتفعت اليوم …ما رأيها هههههههههههه.
صرحتم بالاصابات كوفيد 19 كورونا مايحلو لكم وأين هي الاصابات الأخرى الموجودة في المنازل…. إنها أضحوكة..واصبحتم أضحوكة العالم بتصرفاتكم التافهة واكاذيبكم لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…