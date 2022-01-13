حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8338 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.025.898 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14945 .

كما تم التأكد من 4918 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 961.462.

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