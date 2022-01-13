حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-13 / 4:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8338 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.025.898 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14945 .

كما تم التأكد من 4918 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 961.462.

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‫10 تعليقات

  1. حصيلة صادمة لمن ؟ خلق الهلع اضحى من السبع المستحيلات . حتى لو صار هذا العدد في عداد الموتى يوميا فلن يحرك ساكنا ولن يسكن متحركا ! الحصيلة الصادمة بحق هي نسبة الطلاق المتزايدة التي يفوف عددها الاصابات بكورونا , ونسبة الفقر ونسبة البطالة ونسبة الروتين اليومي والاسبوعي والشهري !

  2. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما هذآ التخوف والرعب الي تسببونه في حالتنا النفسية لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا كورونا انتهت وذهبت بلارجعة هههههههههههه.

  4. زملائنا في العمل أصيبوا بكورونا رغم تلقيحهم بالثانية والثالثة
    وآخرين عملوا تحليلتان مختلفتان واحدة سالبة والأخرى موجبة
    مما يتبين أن لا التلقيح ولا التحليلات كلشي كذوب

  7. إنها أرقام صادمة كل ما في الأمر بين عشية وضحاها ارتفت الاصابات بكوفيد في 24 ساعة انها واضحة كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.

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