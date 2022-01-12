الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

هبة بريس _ وكالات

تحطمت مروحية طبية امس الثلاثاء، في منطقة سكنية بضواحي مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ومن المتوقع نجاة أربعة أشخاص ومن بينهم رضيع، حسبما ذكرت السلطات

مؤتمر صحفي، إن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث القريب من كنيسة عند تقاطع طرق في حي دريكسيل هيل ببلدة أبر داربي في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر.

وأضاف: “ساعدت الفرق في سحب الطيار واثنين من أفراد الطاقم والمريض الرضيع من الطائرة”، مشيرا إلى أن أيا من الناجين لم يصب بجروح تشكل تهديدا على الحياة.

وتظهر الصور والمقاطع المصورة من موقع الحادث المروحية متضررة ومستلقية على جانبها خارج الكنيسة مباشرة وتحت خطوط الكهرباء. وتوضح شارة على جانب الطائرة أنها كانت مروحية طبية

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