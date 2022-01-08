صافرة بوتسوانية لقيادة مباراة المغرب ضد غانا في كأس أفريقيا

2022-01-08 / 8:51 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

قررت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين حكم بوتسواني لقيادة مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الغاني، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

واختار “كاف” الحكم البوتسواني جوشو بوندو لقيادة هذه المباراة الهامة للمنتخب الوطني المغربي.

يشار إلى أن مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الغاني تقام يوم الإثنين القادم بداية من الخامسة عصرا بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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