بانون يظهر أخيرا بمقر اقامة المنتخب المغربي

هبة بريس

ظهر اخير لاعب الاهلي المصري والرجاء الرياضي السابق بدر بانون في مقر إقامة بعثة منتخب المغرب بالكاميرون، قادمًا من دبي عبر رحلة خاصة من مدينة دبي الإماراتية , بعد انهائه لفترة الحجر الصحي الذي خضع له بعد إصابته بفيروس كورونا.

وظهر بدر بانون في مقطع فيديو قصير أثناء جلسة تصوير الأسود بالقمصان الرسمية التي سيخوضون بها مباريات البطولة التي تنطلق يوم الأحد , تمنى فيه حظًا موفقًا له ولزملائه ، وأن تنتهي المشاركة على نحو جيد يُرضي الجماهير المغربية التي تترقب إنجازًا كبيرًا متمثلاً في التتويج الثاني بعد لقب 1976 بأثيوبيا.

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