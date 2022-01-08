بانون يظهر أخيرا بمقر اقامة المنتخب المغربي

2022-01-08 / 1:44 مساءً
0
هبة بريس

ظهر اخير لاعب الاهلي المصري والرجاء الرياضي السابق بدر بانون في مقر إقامة بعثة منتخب المغرب بالكاميرون، قادمًا من دبي عبر رحلة خاصة من مدينة دبي الإماراتية , بعد انهائه لفترة الحجر الصحي الذي خضع له بعد إصابته بفيروس كورونا.

وظهر بدر بانون في مقطع فيديو قصير أثناء جلسة تصوير الأسود بالقمصان الرسمية التي سيخوضون بها مباريات البطولة التي تنطلق يوم الأحد , تمنى فيه حظًا موفقًا له ولزملائه ، وأن تنتهي المشاركة على نحو جيد يُرضي الجماهير المغربية التي تترقب إنجازًا كبيرًا متمثلاً في التتويج الثاني بعد لقب 1976 بأثيوبيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

رسميا.. “الكاف” يعلن موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

2022-01-08 / 3:50 مساءً
Photo of الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات المنتخب في كأس أفريقيا

الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات المنتخب في كأس…

2022-01-08 / 2:33 مساءً
Photo of رسميا.. “كاف” يرفع قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

رسميا.. “كاف” يرفع قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

2022-01-08 / 11:00 صباحًا
Photo of تجاهَل اعلامهم ..غُصّة لقجع تخرج أبواق العسكر من جحورهم

تجاهَل اعلامهم ..غُصّة لقجع تخرج أبواق العسكر من جحورهم

2022-01-07 / 11:38 مساءً
Photo of أمرابط يرفض عرضين ايطاليين قبل إلتحاقه بالأسود

أمرابط يرفض عرضين ايطاليين قبل إلتحاقه بالأسود

2022-01-07 / 2:32 مساءً
Photo of إصابة بيب غوارديولا ومساعده بفيروس كورونا

إصابة بيب غوارديولا ومساعده بفيروس كورونا

2022-01-06 / 4:09 مساءً
Photo of زياش يعلق على استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني لكأس افريقيا

زياش يعلق على استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني لكأس…

2022-01-06 / 10:52 صباحًا
Photo of زلزال” في بطولة أستراليا المفتوحة.. إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش المصنف أول عالميا

زلزال” في بطولة أستراليا المفتوحة.. إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش…

2022-01-05 / 11:13 مساءً
Photo of سايس ضمن التشكيلة المثالية لشهر دجنبر في الدوري الإنجليزي

سايس ضمن التشكيلة المثالية لشهر دجنبر في الدوري الإنجليزي

2022-01-05 / 4:02 مساءً
Photo of كورونا يضرب منتخب السنغال ويؤجل سفره إلى الكاميرون

كورونا يضرب منتخب السنغال ويؤجل سفره إلى الكاميرون

2022-01-05 / 12:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق