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إستنفار أمني بالعيون يقود إلى توقيف مغتصب فتاة

2022-01-08 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعدما كانت سيارة النجدة التابعة لولاية أمن العيون، تقوم بجولاتها الإعتيادية من أجل الحفاظ على النظام العام ومحاربة الجريمة داخل شوارع وأزقة المدينة صباح امس الجمعة، توصلت بإشعار عبر جهاز اللاسلكي والذي عمم على مختلف الدوريات الأمنية، وبمجرد توصل المصالح الأمنية بالخبر، قامت مختلف الوحدات الأمنية بتكثيف أبحاثها وتحرياتها، والتي مكنت عناصر سيارة النجدة من إيقاف أحد المشتبه فيهم بشارع الحزام الكبير وبرفقته الضحية.

حيث إستطاعت سيارة النجدة، بعد تتبع مصار المشتبه فيه من محاصرته، وبعد أن لاحظت عناصر الشرطة علامات الخوف بادية على ملامح الضحية ولون وجهها مائل الى الإصفرار بسبب خوفها، فطنوا أنه المشتبه فيه.

مما استدعى منهم التدخل والإنقظاظ عليه، من اجل شل حركته عبر تصفيد يديه حفاظا على سلامته، وتم إقتياده إلى الديمومة بولاية أمن العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية.

الموقوف شخص في عقده الثاني، وتبين أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في حالة تلبس، وذلك من أجل قضيتين تتعلقان بالإختطاف والاغتصاب مع السرقة الموصوفة بجناية، والسكر العلني البين.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أكدت أن الموقوف كان قد ارتكب رفقة تلاثة أشخاص آخرين، جناية السرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير واستعمال ناقلة، في حق أحد الأشخاص، كما قاموا باختطاف فتاة على مستوى شارع ادريس الأول “بوكراع” واغتصابها من طرف المشتبه فيه الموقوف.

يضيف ذات المصدر الأمني، أنه تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف باقي المشتبه فيهم.

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