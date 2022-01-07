أكادير : كلب ضال يتسبب في حادثة سير خلفت ضحيتين

2022-01-07 / 12:12 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلفت حادثة سير وقعت على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي أكادير وانزكان ، مساء أمس الخميس 6 يناير الجاري ، مقتل شخصين، بعد إصصدام بين سيارتين ودراجة نارية .

ووثق شريط فيديو تم تداوله ليلة أمس، انقلاب إحدى السيارتين وسط الطريق و وفاة سائقها، فيما انشطرت الدراجة النارية إلى نصفين، الأمر الذي أسفر عن وفاة سائقها.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى نقل المتوفين إلى مستودع الأموات، فيما نقل بقية الجرحى إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد تمكينهم من العلاجات الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلب الضال كان سبب الحادثة، بعد أن حاولت إحدى السيارات عدم الاصطدام به، لتقع الفاجعة .

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