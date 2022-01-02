أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

محياوي _ هبة بريس

عثرت المصالح الأمنية بأزرو، يوم الجمعة 31 دجنبر من سنة 2021, على شخص متقاعد في الخمسينات من عمره، جثة هامدة داخل منزله بزنقة قصر السوق بحي أحذاف بأزرو، حيث لقي مصرعه في ظروف غامضة.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ“ هبة بريس”، فإن الهالك، وهو في عقده الخامس، عثر عليه جثة هامدة، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل منزله، في حين يجهل إلى حدود الساعة سبب وفاته، وظروف، وملابسات الحادث.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات الأمنية، وعناصر الشرطة العلمية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وفاة الهالك، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو لإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة

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