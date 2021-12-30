مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة قبل قليل على وقع وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة متأثرين باستنشاق غاز البوتان على مستوى مجمع الضحى بحي طنجة البالية.

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فقد تسبب تسرب لغاز البوتان في اختناق خمسة افراد من اسرة واحدة أربعة منهم لقوا مصرعهم فيما تم نقل الخامس الى مستشفى طنجة الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية.

واستنفرت الواقعة المؤلمة عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان فيما قامت السلطات المحلية بتطويق مكان الفاجعة .

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